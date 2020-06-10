  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Pütürge’de yangında bir ev küle döndü

Malatya’nın Pütürge ilçesinde kerpiç bir evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:54:26 -
Pütürge’de yangında bir ev küle döndü

Malatya’nın Pütürge ilçesinde kerpiç bir evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre Pütürge ilçesine bağlı Deredüzü Mahallesinde Cemal Kaymaz’a ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durum hemen itfaiye ekiplerine bildirilirken, köylülerde kendi imkanları ile yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kimsenin yaralanmadığı yangında ev büyük hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı