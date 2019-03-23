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Pütürge Başkan adayı Mikail Sülük, Tepehan’da

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala, çalışmalarını hızlandıran Cumhur İttifakının Pütürge Belediye Başkan adayı Mikail Sülük, ilçeye bağlı Tepehan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:29
Pütürge Başkan adayı Mikail Sülük, Tepehan’da

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala, çalışmalarını hızlandıran Cumhur İttifakının Pütürge Belediye Başkan adayı Mikail Sülük, ilçeye bağlı Tepehan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Pütürge’ye hizmet için geldiğini ifade eden Cumhur İttifakının AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, Tepehan’daki karşılama mitinginde yaptığı konuşmada, “Bu coşkunuz bize 31 Mart’tan sonra yapacağımız hizmetlerde ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor ve bu coşkuyla ne kadar sizlerden dua alacağımızı, güç alacağımızı görüyoruz. Bizim insanımız meşhur, insanımızın mertliği meşhur, misafirperverliği meşhur. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri sizlere hizmet etmek için gönderdi” ifadesini kullandı.


Gelecek nesillere iz bırakmak için çalışacaklarının altını çizen Başkan Adayı Mikail Sülük, “Sizlere güveniyoruz, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımıza, teşkilatımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar güveniyoruz. Bizler çok konuşmayacağız, geleceği imar etmek için çalışacağız. Bizler 5 yıl sonraki seçimi asla düşünmeyeceğiz. Biz gelecek nesiller için burada iz bırakmak, bir tarih yazmak istiyoruz. Bu tarihi başarı için sizlerin de desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.


Daha sonra Başkan Adayı Mikail Sülük, AK Parti Milletvekili Öznur Çalık’la birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundular.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:29
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