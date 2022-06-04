Putin'le ilgili olay iddia! Çok eminlermiş, 3 yıllık...

Melih Altınok, bugünlerde Putin'in sağlığına kafayı takan Batı basınının asıl amacını köşesine taşıdı. "Son olarak Newsweek'e konuşan ABD'li istihbarat yetkilileri, 'Putin kesinlikle hasta, durumu pek parlak değil' demişler. Otururken masanın kenarını falan tutuyormuş. Gözleri bile bozulmuş. Bazen konuşurken kâğıda bakıyormuş. Üstelik not kâğıdındaki harfler de büyük büyükmüş" ifadelerini kullanan Altınok, "Paralarını verenler, satın alamadıkları, sindiremedikleri, alt edemedikleri Rus lidere güvenen halka 'Desteğinizin geleceği yok' mesajı veriyorlar" dedi. İşte Sabah gazetesindeki o dikkat çekici yazı:

"Batı basınının tek gündemi Putin'in sağlığı...

Çok eminler, Rusya Devlet Başkanı'nın üç yıl ömrü kalmış!

Son olarak Newsweek'e konuşan ABD'li istihbarat yetkilileri, "Putin kesinlikle hasta, durumu pek parlak değil" demişler.

Otururken masanın kenarını falan tutuyormuş. Gözleri bile bozulmuş. Bazen konuşurken kâğıda bakıyormuş. Üstelik not kâğıdındaki harfler de büyük büyükmüş!..

Körfez Savaşı sırasında afişe olan ABD savaş aygıtına iliştirilmiş bu gazetecilerin, boşlukla tokalaşan, hatta sarılıp öpüşen Biden'ı bırakıp koro halinde Putin'e sarmalarının sebebi ortada...

Paralarını verenler, satın alamadıkları, sindiremedikleri, alt edemedikleri Rus lidere güvenen halka "Desteğinizin geleceği yok" mesajı veriyorlar.

"Güvendiğiniz dağa kar yağacak, yeni tercihler arayın" diyorlar.

Gün biçip ona ömür biçenler gibi elbette Putin'in de ne kadar yaşayacağı bilinmez...

Ama Putin, dolayısıyla iddialı Rusya da düşerse, ABD'nin tek kutuplu dünyada nasıl cirit oynatacağını düşündükçe "Allah, Putin'e uzun ömür versin" diye söylenmeden edemiyorum."