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Dünya Putin'le de görüşecek! Macron'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Putin'le de görüşecek! Macron'dan Türkiye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Türkiye ve Yunanistan ile birlikte, Rus işgali altında olan Mariupol kentinden tahliye operasyonu gerçekleştireceğini duyurdu. Macron, "Konuyu önümüzdeki saatlerde Putin ile de görüşeceğim" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 23:34:00 -
Putin'le de görüşecek! Macron'dan Türkiye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Mariupol’den insanların tahliyesi için bir insani operasyon gerçekleştireceklerini ve bunu önümüzdeki saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeyi planladığını belirtti.

Macron, bugünkü basın toplantısında, "Düşüncelerim, büyük bir dram yaşayan Mariupol sakinleriyle. Bu nedenle dün olağanüstü insani yardım operasyonu başlatma kararını aldık. Bunu önümüzdeki saatlerde Başkan Putin’le görüşebileceğim. Bu, Mariupol’ü terk etmek isteyenleri tahliye etmek için Türkiye ve Yunanistan’la ortak girişimimiz" ifadesini kullandı.

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