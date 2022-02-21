Putin'in tanıma kararı sonrası Donbass'ta sevinç gösterileri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki Lugansk ve Donetsk ayrılıkçı bölgelerinin tek taraflı bağımsızlıklarını tanıdığını duyurduktan sonra ayrılıkçılar sokaklara döküldü.
Ukrayna ile Rusya arasında ayrılıkçı Ruslar nedeniyle yaşanan gerilimde yeni bir aşamaya gelindi.
Hemen hemen her gfün Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği açıklamaları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna konulu zirvede görüşeceğini açıkladı.
Putin, Donbass'ın bağımsızlığını tanıdı
Putin ayrıca bugün yaptığı açıklamada, başta ABD ve Avrupa ülkelerinin yaptırım tehditlerine aldırmadan, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk ve Donetsk bölgelerini tanıdığını belirtti.
Ayrılıkçı Rusların sevinç gösterileri
Putin'in açıklamaları sonrası Donbass bölgesinde yaşayan ayrılıkçı Ruslar, sokaklara çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu.