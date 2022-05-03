Putin'in sinsi planı deşifre oldu! Bunu yapmaya hazırlanıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 69'uncu gününde... İki ülke arasındaki karşılıklı kayıpların bilançosu henüz net olarak bilinemezken, savaşın maliyeti milyar dolarlar ile ölçülemiyor.

Savaşın sonunun nasıl olacağı konusu belirsizliğini korurken ilerleyişi yavaşlayan Rusya'nın yeni stratejisiyle ilgili ABD istihbaratı çarpıcı bir iddiada bulundu.

Üç kent ilhak edilecek

Washington Post gazetesinde yer alan ve istihbarat kaynaklarına dayandırılan habere göre, Moskova'nın birkaç gün içinde, kısmen ayrılıkçı güçlerin kontrolünde olan doğudaki Donetsk ve Luhansk ile işgalin başında ele geçirdiği güneydeki Herson kentini ilhak edeceğini yazdı.

ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü Büyükelçisi Michael Carpenter, istihbarat verilerinin Rusya'nın üç bölgeyi ilhak etmeye hazırlandığını ortaya koyduğunu söyledi. Carpenter, bu ay ortasında bu üç bölgenin Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya bağlanması için referandumlar düzenleneceğini ifade etti. ABD'li yetkili, Rusya'nın bu planının başarılı olamayabileceğini kaydetti.