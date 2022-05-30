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Dünya Putin'in sağlık durumu belli oldu
Dünya

Putin'in sağlık durumu belli oldu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumuınu kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 08:35:00 -
Putin'in sağlık durumu belli oldu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in hasta olduğuna yönelik iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız televizyonu TF1'e verdiği mülakatta, Ukrayna'nın Donbass bölgesinin "özgürleştirilmesinin" Moskova için koşulsuz bir öncelik olduğunu söyledi.

Lavrov, Rusya'nın devam eden işgalini savunduğu konuşmasında, yaptıkları operasyonun amacının Ukrayna'yı "silahlardan arındırmak" olduğunu ileri sürdü.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın bir süredir devam eden "neo-Nazi rejimiyle savaştıkları" savını da yineledi.

Öte yandan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğu iddialarını yalanladı.

Putin'in düzenli olarak halkın önüne çıktığını kaydeden Lavrov, "Akıllı insanların bu kişide bir tür hastalık veya rahatsızlık belirtileri görebileceğini sanmıyorum." dedi.

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