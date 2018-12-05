Putin'in onayı bekleniyor! Havaalanına Türk ismi verilecek

Rusya’nın genelinde bulunan birçok havaalanının isminin halk oylamasıyla değiştirilme kararı alındı. Rusya’nın tarihinde önemli yer tutan birçok önemli kişinin adı bundan sonra havaalanlarında yer alacak.

Rusya tarihinde önemli yere sahip birçok kişinin isminin yaşatılması için ülkede çalışma başlatıldı. İnternet üzerinden yapılan halk oylaması sonucu ülkedeki havalimanlarının ismi, bölge halkının istediği isimle değiştirilme kararı alındı. Milyonlarca kişinin oy kullandığı çalışma sonucu, Rusya Devlet Başkanı’nın onaylamasından sonra, ülkedeki 41 havalimanının ismi değiştirilecek.



Birbirine yakın oylar çıktığı için Ugolny Havalimanı, Nizhnevartovsk Uluslararası Havaalanı, St. Petersburg Pulkovo Havalimanı, Moskova Vnukovo Havalimanı ve Penza Havalimanı isimlerinin belirlenmesi ise ikinci tura kaldı. Rusya’nın en çok kullanılan havaalanlarından olan Domodedovo Uluslararası Havaalanı, kararın onaylanmasından sonra Rus bilim insanı Mihail Lomonosov adıyla hizmet verecek.

Rus Havaalanına Türk İsmi

Havaalanı isim değişikliği için yapılan oylamada en çok dikkat çeken isimlerden biri Kazan Uluslararası Havaalanı'na ismi verilecek olan Abdullah Tukay oldu. Tatar halk şairi, yazar ve yayımcı Abdullah Tukay’ın ismi artık Kazan Uluslararası Havaalanı’nda yaşayacak.

Kırım da değişikliklerden nasibini aldı. Kırım’ın Akmescid şehrinde bulunan Simferepol Uluslararası Havaalanı’nın adı Rus ressam İvan Ayvazovski’nin ismiyle değiştirilecek.