Putin'in kızı eşinden boşandı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski eşinden olduğu iddia edilen kızı Katerina Tikhonova boşandı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından, "Putin'in kızının eşi" olarak bilinen ve hakkında yaptırım kararı bulunan Kirill Shamalov, kısa süre sonra evliyken yasak aşk yaşadığı manken Zhanna Volkova ile evlendiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem oldu

Rus sosyal medya kullanıcıları, “Shamalov kendisine çok güveniyor herhalde” ve “Putin’den korkmadığına göre oldukça cesur olsa gerek” şeklinde yorumlar yaptı.

Shamalov bir mankenle evlendi

Rus basını, ABD Hazine Bakanlığı tarafından, "Putin'in kızının eşi" olarak bilinen ve hakkında yaptırım kararı bulunan Shamalov, genç bir mankenle evlendi.