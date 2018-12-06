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Putin'in kızı eşinden boşandı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski eşinden olan kızı Katerina Tikhonova ile Rus milyarder Kirill Shamalov boşandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 14:02
Putin'in kızı eşinden boşandı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski eşinden olduğu iddia edilen kızı Katerina Tikhonova boşandı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından, "Putin'in kızının eşi" olarak bilinen ve hakkında yaptırım kararı bulunan Kirill Shamalov, kısa süre sonra evliyken yasak aşk yaşadığı manken Zhanna Volkova ile evlendiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem oldu

Rus sosyal medya kullanıcıları, “Shamalov kendisine çok güveniyor herhalde” ve “Putin’den korkmadığına göre oldukça cesur olsa gerek” şeklinde yorumlar yaptı.

Shamalov bir mankenle evlendi

Rus basını, ABD Hazine Bakanlığı tarafından, "Putin'in kızının eşi" olarak bilinen ve hakkında yaptırım kararı bulunan Shamalov, genç bir mankenle evlendi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:02
  1. Katerina Tikhonova
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. Kirill Shamalov

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