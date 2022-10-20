Putin'in kararını açıkladı! Bölgeler ve Moskova: Putin'in kararıyla ne değişecek?

Putin tarafından imzalanan, Federasyon Konseyi’nde hemen onaylanan 756 sayılı Başkanlık Kararnamesi'ne göre, Rusya Federasyonu’nun dört bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi, bazı bölgelerde de farklı “alarm seviyeleri”ne geçildi. Bunun, 24 Şubat'ta operasyonun, ardından kısmi seferberliğin ilanından sonra en önemli karar olduğu yorumları yapılırken, uygulamaların nerede başlayıp nerede biteceği, halkın günlük hayatını nasıl etkileyeceği daha ilk günden yaygın tartışma konusu oldu.

Putin'in bu kararı açıkladığı önemli konuşmasının detayları....

Buna göre özel askeri harekat süresince Rusya'nın tüm bölgeleri, güvenlik önlemlerinin düzeyine göre 4 gruba ayrılacak. Bu durumda günlük hayat, Moskova dahil nasıl etkilenecek? Neler değişecek?



K. Pravda gazetesi, dört grupta hangi bölgelerin nasıl etkileyeceğini özetledi:



Grup 1



- Rusya'ya yeni katılan 4 bölgeyi kapsıyor. Donetks, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgelerinde “sıkıyönetim” ilan edildi.



Buralarda ne değişecek:



- Bölgesel savunma karargahı oluşturuluyor.



- Sokağa çıkma yasağı başlıyor.



- Bölgeye giriş çıkışlar sınırlanıyor.



- Sivillere ait araçlar ve belgeleri durdurulup inceleniyor.



- Hem askeri hem de sivil önemli tesislerin korunması güçlendiriliyor.



- Grev ve mitingler geçici olarak yasaklanıyor ve medyaya askeri sansür getiriliyor.



- Vatandaşları ihtiyaç halinde savunma tesislerinde çalışmaya dahil etme (örneğin, hendek kazma vb.) ve zorunlu tazminat ile ordunun ihtiyaçları için araçlarına el koyma izni veriliyor.



- Vatandaşlar tehlikeli bölgelerden güvenli bölgelere taşınabilir.



Grup 2



- Bunlar özel askeri operasyon bölgesini çevreleyen 8 bölgeden oluşuyor: Kırım ve Sivastopol, Krasnodar Bölgesi, Rostov, Voronej, Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgeleri. "Orta derecede alarm” moduna geçiliyor.



Buralarda ne değişecek:



- Sokağa çıkma yasağı, askeri sansür, miting ve grev yasağı, ulaşım müsaderesi, zorunlu işe alım olmayacak. Ancak bu 8 bölgede (yetkililerin kararı ile) kalıcı veya geçici konut sağlanarak vatandaşların tehlikeli bölgelerden güvenli bölgelere taşınması uygulaması yetkisi olacak.



- Bölgeye giriş ve bölge içinde seyahat kısıtlaması.



- Trafik kısıtlaması ve ek denetimler.



- Gerekirse bölgesel savunma oluşturulması.



- Önemli tesislerin güvenliğinin güçlendirilmesi.



Grup 3



- Merkez ve Güney Federal Bölgelerin, 2. grup haricindeki diğer tüm bölgelerinde “yüksek hazırlık” seviyesinde alarm ilan ediliyor.



Moskova’nın da dahil olduğu bu bölgelerde sokağa çıkma yasağı, sansür, sivillerin hendek kazma işine alınması, cephe için arazi araçlarına el konulması, zorunlu toprak savunması gibi uygulamalar olmayacak. Sivillerin tehlikeli bölgelerden güvenli bölgelere tahliyesi gibi bir hüküm de yok. Ancak araç trafiğinin kısıtlanması ve belge kontrollerinin arttırılması uygulama kapsamında.

Ayrıca bu bölgelerde önemli tesislerde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılacak.



Grup 4



- Merkez ve Güney Federal Bölgelere dahil olmayan Rusya'nın diğer tüm bölgelerimde “temel hazırlık” seviyesi korunacak. Bunlar Volga bölgesi, Urallar, Sibirya, Uzak Doğu, Kuzey Kafkasya ve ülkenin Kuzey-Batı bölgeleri. Yani, özel operasyon bölgesinden uzak yerler. Buralarda sadece önemli tesislerin savunma ve korunması güçlendirilecek.Turkrus





Harita görseli: K. Pravda

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