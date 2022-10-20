2022-10-20 11:22:51 Türkiye’den dev keşif! Tarihi konakta heyecanlandıran tam 250 yıllık su kuyusu bulundu
Antalya'nın Akseki ilçesinde 1800'lü yılların ortalarında yaptırılan Zilalci Konağı'nda, tarihi 250 yıl öncesine dayanan su kuyusu keşfedildi. Kuyunun çevresinde sonradan yapılan harç ile sıvaların temizlenip, üzerindeki betonun alınarak, şeffaf örtüyle kapatılacağı ve halkın seyrine sunulacağı kaydedildi. Kuyu duvarının bir bölümünde 'Horosan harcı' denilen harç malzemesinin kullanıldığı, diğer kısımlarının ise 1900'lü yıllarda yapıldığı değerlendirilen betonla sıvandığı kaydedildi.