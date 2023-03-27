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Dünya Putin'in gizlice Türkiye'de bu adımı atacağı konuşuluyordu! Kremlin 'Öyle bir şey yok' diyerek duyurdu
Dünya

Putin'in gizlice Türkiye'de bu adımı atacağı konuşuluyordu! Kremlin 'Öyle bir şey yok' diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-03-27 15:19:00 -
Putin'in gizlice Türkiye'de bu adımı atacağı konuşuluyordu! Kremlin 'Öyle bir şey yok' diyerek duyurdu

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “gizli” bir şekilde Türkiye'yi ziyaret edeceğine dair iddiaları yalanladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “gizli” bir şekilde Türkiye ziyaretine hazırlandığı ile ilgili iddiaları yalanladı.

Gazetecilerle düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Türkiye ziyareti için herhangi bir hazırlığın olmadığını söyledi.

Bu sabah Türkiye’de faaliyet gösteren DikGAZETE’nin haberinde, Putin’in gizli bir Ankara ziyaretine hazırlandığı iddia edilmişti.

Haberde, Ankara’nın Putin’in gizli tutulan ziyaretine hazırlandığı, iki ülke liderlerinin çok çeşitli konuları görüşmesi ve Türkiye’nin güneydoğusundaki yıkıcı deprem bölgesini ziyaret etmesinin beklendiği ileri sürülmüştü.

Kuzey Akım bor hatlarına yapılan sabotaj sonrası gündeme gelen “Rusya’ya tazminat ödenmesi” ile ilgili soruları da yanıtlayan Peskov, Kuzey Akım’a yönelik bir terör saldırısı gibi Rusya Federasyonu’na karşı böylesine büyük çaplı bir sabotajın devlet istihbarat servislerinin katılımı olmadan kesinlikle gerçekleştirilemeyeceğini hatırlatırken, öte yandan soruşturmanın ne zamana kadar süreceği ve şeffaflığı üzerindeki soru işaretleri nedeniyle Kremlin’in kimlerden haklı tazminat talep edilebileceği konusunda hiçbir anlayışa sahip olmadığını yineledi.
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Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın Belarus’a nükleer silah gönderme kararının Batı’da tepkiyle karşılandığının hatırlatılması üzerine, “Batı’nın verdiği tepkiler Rusya’nın bu kararını değiştirmez” diye konuştu.

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