Putin'in eski röportajı gündem oldu! 'Affetmek mümkün mü?' sorusuna böyle cevap verdi

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini duyurdu. Prigojin kesinlikle teslim olmayacaklarını ve ölmeye hazır olduklarını duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski bir röportajı yeniden gündem oldu.

"Affetmek mümkün mü?"

Bahsi geçen röportajda gazeteci Putin'e "Affetmek mümkün mü?" sorusunu yöneltiyor. Putin bu soruya "Evet ama her şeyi değil" yanıtını veriyor. Röportajın devamında ise gazeteci "Affedilmeyecek olan nedir?" diye sorunca Putin, bugün olacakları görmüş gibi "İhanet" karşılığını veriyor.