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Dünya Putin'in Donetsk ve Luhansk kararına ilk destek
Dünya

Putin'in Donetsk ve Luhansk kararına ilk destek

Putin önderliğinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planına dünyadan ilk destek Suriye'deki Esad rejiminden geldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 09:43:00 - 2022-02-22 09:54:14
Putin'in Donetsk ve Luhansk kararına ilk destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız devlet olarak tanıma kararı aldı.

Kararını televizyonların canlı yayınında imzalayan Putin, bir adım daha ileri giderek bölgeye Rus askerlerinin girmesi talimatını verdi.

Putin'in kararın dünya liderleri art arda tepkilerini dile getirirken, Rus lidere tek destek Suriye'den geldi.

Putin'e sadıklığı ile bilinen Beşar Esad, Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyacağını belirtti.

Rusya Parlamentosu Milletvekili Dmitry Sablin, Sputnik Arapça'ya verdiği demeçte, "Esad, Şam'ın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımaya hazır olacağını söyledi" açıklamasını yaptı.

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