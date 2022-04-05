Putin’in başı çok ağrıyacak! Dünyayı ayağa kaldıran gelişme

Rusya 24 Şubat’ta işgal girişimi başlattığı Ukrayna’da beklediği sonucu alamadı. Yoğun hava saldırılarının gerçekleştiği bölgelerde kara birliklerini göndererek hızlı sonuç almak isteyen Rusya, direnişi kıramayınca savaş suçu olarak değerlendirilebilecek katliamlara imza attı. Başkent Kiev’in işgal edilmesi için stratejik öneme sahip İrpin ve Buça’ya kadar ilerleyen Rus birlikleri, Ukrayna ordusu un direnişi karşısında geri çekilmek zorunda kaldı.

Siviller infaz edildi

Söz konusu bölgeleri yeniden Ukrayna kontrolüne girmesiyle, Rusya’nın bölgeye sebep olduğu yıkım gözler önüne serildi. Elleri bağlanarak infaz edilen siviller ve keşfedilen toplu mezarlar dünya gündemine oturdu. Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Toplu mezarlar bulundu

Ukraynalı kaynaklara göre, Buça ve İrpin bölgesinde çok sayıda toplu mezar ortaya çıkarıldı. Toplu mezarlara gömülen kişi sayısını belirleme yönündeki çalışmalar devam ederken, Rus birliklerinin 10 Mart’ta mezar kazmaya başladığı öne sürüldü. Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın yayınladığı görüntülere göre, Rus askerleri 10 Mart tarihinde Buça’da toplu mezar kazmaya başladı.

Türkiye: Soruşturulsun

Buça ve İrpin’den dünyaya yansıyan kareler tepkiye sebep oldu. Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçiliği yaptığı açıklamada Ukrayna’nın acısını paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konuyla ilgili bağımsız bir soruşturma yürüterek sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir” mesajı verdi.

Zelenski batı’ya tepkili

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, “Rusya’ya taviz politikasını” savunan eski Alman ve Fransız liderleri Buça’ya davet etti. Yayımladığı video mesajda, Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel ve Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozi’yi hedef alan Zelenski, “Bayan Merkel ve Bay Sarkozi’yi Buça’yı ziyaret etmeye ve Rusya’ya taviz verme politikasının neye yol açtığını görmeye davet ediyorum. İşkence gören Ukraynalı erkek ve kadınları kendi gözleriyle görmeye davet ediyorum” ifadesini kullandı.

“Soykırım” olarak değerlendirildi

Söz konusu görüntülere yönelik Batı’dan gelen sert mesajlar dikkat çekti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte başta olmak üzere İtalya ve Yunanistan, Rusya’ya tepki gösterdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, saldırıların “Putin ve ordusunun ‘Savaş suçları’ işlediğinin bir başka kanıtı” olduğunu belirtti. Sivil ölümlerine en sert tepki İspanya’dan geldi. Buça’da yaşananları “Soykırım” olarak nitelendiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “Bu savaş suçlarını işleyenlerin cezasız kalmaması ve insanlığa karşı işlenen, soykırım olarak da adlandırılabilecek bu olaya neden olanların, karşılığı olan Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde hesap vermeleri için mümkün olan her şeyi yapacağız.” dedi.

Yaptırımlar sertleşebilir

Avrupa birliği ülkeleri ise acil olarak Rusya’nın yaptıklarını sert yanıt verilmesi ve yaptırımların genişlemesi çağrısında bulundu. Batılı ülkelerin bu hafta yeni yaptırımları açıklaması bekleniyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Buça katliamı nedeniyle G7 devletlerin Rusya’ya karşı yıkıcı yaptırımlar uygulanmasını istedi. Rusya’ya yönelik “Petrol, gaz ve kömür” ambargosu isteyen Ukrayna, tüm limanların da Rus gemilerine kapatılmasını talep etti.