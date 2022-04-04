Putin'i sarsacak karar! 3 ülke Rus doğalgazından peş peşe vazgeçti

Baltık ülkeleri Rusya'dan doğal gaz ithal etmeyi durdurdu. Letonya doğal gaz depolama şirketi Conexus Baltic Grid'in Müdürü Uldis Bariss, Cumartesi günü bir radyoya yaptığı açıklamada, "Gaz sevkiyatı konusunda Rusya'ya güven duyulup duyulmayacağına ilişkin hâlâ bazı şüpheler varsa, son gelişmeler güvenilmeyeceğini açık bir şekilde gösterdi" dedi.

"1 Nisan'dan bu yana Letonya, Estonya ve Litvanya'ya Rus doğal gazı akmıyor" diyen Bariss, Baltık bölgesinde şimdilik gaz arzının Letonya'daki yer altı depolarından sağlanacağını vurguladı.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu aydan itibaren Litvanya'da Rus gazı yok. Bunu biz yapabiliyorsak, Avrupa'nın geri kalanı da yapabilir" ifadelerini kullandı. Nauseda, "Bugün sancısız bir şekilde bu saldırgan ile enerji bağlarımızı kesebilmek için ülkemiz yıllar önce karar almıştı" dedi.

Baltık ülkelerinin Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurma kararı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz ödemelerinin Rus para birimi ruble ile yapılmasını öngören kararnameyi imzalamasının ardından geldi.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Batı'nın uygulamaya başladığı yaptırımlara karşılık olarak Rus doğal gazının ruble ile satın alınması kararı almıştı. Kararname uyarınca doğal gaz ödemeleri yaptırım listesinde bulunmayan Gazprombank'ta açılan özel bir hesaba euro veya dolar olarak yapılacak. Gazprombank da bu parayı rubleye çevirerek, Rus doğal gaz şirketi Gazprom'a iletecek.

ABD, Rusya'dan doğal gaz ve petrol ithalini yasaklarken, Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'ya enerji yaptırımları uygulamıyor. 2021 yılı verilerine göre, Avrupa Birliği ülkeleri doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşılıyor.

Kaynak: DW Türkçe