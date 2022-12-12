Putin'i sarsacak açıklama: Wagner'i vurduk

Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ın Ukraynalı valisi Serhiy Haidai, Rus paralı asker şirketi Wagner'in üs olarak kullandığı bir otelin Ukrayna güçlerince vurulduğunu iddia etti.

Rus işgali nedeniyle sürgünde olan Haidai, Kadiivka kentindeki otelde, Wagner gurubunun "çok sayıda kayıp verdiğini" de savundu.

BBC iddiaları bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.

Wagner Grubu Ukrayna’daki savaş için çok sayıda paralı asker göndermişti.

Wagner Group, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığı ile bilinen Yevgeny Prigozhin tarafından kuruldu. Bu grup sıklıkla savaş suçları ve insan hakları ihlalleri ile suçlanıyor.

Öte yandan Ukrayna'da çatışmalar haftasonu güney kentlerinde arttı.

Güney kentleri yeniden Rus saldırısı altında

Ukrayna’nın güney bölgeleri, Rusya’nın insansız hava araçları (İHA) ile Odesa’yı hedef alması ve ardından Kiev yönetiminin de Melitopol’e yönelik saldırısıyla birlikte yeniden çatışmaların adresi oldu.

Ukrayna ordusu Cumartesi günü Odesa'da 10 Rus İHA’sını düşürdüğünü ancak beş İHA’nın ise enerji tesislerini hedef aldığını, bunun sonucunda da yaklaşık 1,5 milyon insanın elektriksiz kaldığını söyledi.

Melitopol şehrinin sürgün edilen Ukraynalı belediye başkanı ise, Rus kontrolündeki şehre yönelik bir saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Kentte büyük bir yangının olduğuna dair bazı görüntüler de Rus yetkililer tarafından servis edildi.

Ukraynalı yetkililer ise Odesa’da İran yapımı İHA’larla önemli altyapı tesislerinin vurulduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, “Odesa bölgesindeki durum oldukça zor” dedi.

Bir video mesaj yayımlayan Zelenskiy şunları söyledi: “Ne yazık ki bölgeyi hedef alan saldırılar kritikti. Elektriği geri getirmek günler sürüyor.”

Moskova yönetimi Ekim ayından bu yana füze ve İHA saldırılarıyla Ukrayna’nın enerji altyapılarını vuruyor.

Melitopol’de ise Moskova yanlısı yetkililer, füze saldırıları neticesinde iki kişinin öldüğünü ve 10 kişinin de yaralandığını söyledi.

Sürgün edilen belediye başkanı Ivan Fedorov ise çok sayıda "işgalcinin" öldürüldüğünü kaydetti.

Moskova tarafından atanan Zaporijya bölgesi valisi Yevgeny Balitskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Hava savunma sistemleri iki füzeyi durdurdu.

Ancak dört füze hedeflerine ulaştı” dedi. Balitskiy, Ukrayna'nın Himars füzeleriyle düzenlediği saldırıda "dinlenme tesisinin" insanların yemek yediği bir esnada vurulduğunu da sözlerine ekledi.

Zelenskiy, Biden ve Erdoğan'la konuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, haftasonunda ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmeleri yaptı.

Biden, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini güçlendirmenin Washington tarafından önceliklendirildiğini belirtti.

Erdoğan ise görüşmede, tahıl koridorunun farklı gıda ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilebileceğini belirtti.

Kaynak: BBC Türkçe