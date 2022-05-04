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Dünya Putin'i çok kızdıracak! Rusya'ya en ağır darbe
Dünya

Putin'i çok kızdıracak! Rusya'ya en ağır darbe

Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını içeren yeni yaptırımlar teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 10:46:00 - 2022-05-04 10:47:11
Putin'i çok kızdıracak! Rusya'ya en ağır darbe

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda Rusya'ya 6. yaptırım paketini açıkladı.

Von Der Leyen, "Rus petrolüne yasak öneriyoruz. Rusya'dan ham petrol tedariğini 6 ay içinde, rafine edilmiş ürünlerin tedariğini ise yıl sonuna kadar aşamalı olarak sona erdireceğiz. Yaptırım paketinde, Sberbank'ın ve diğer büyük bankaların da Swift'ten çıkarılması var. Devlete bağlı üç büyük yayın kuruluşunun da Avrupa'da yayın yapmasının yasaklanması da pakette yer alıyor" dedi.

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