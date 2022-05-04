Putin'i çok kızdıracak! Rusya'ya en ağır darbe

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda Rusya'ya 6. yaptırım paketini açıkladı.

Von Der Leyen, "Rus petrolüne yasak öneriyoruz. Rusya'dan ham petrol tedariğini 6 ay içinde, rafine edilmiş ürünlerin tedariğini ise yıl sonuna kadar aşamalı olarak sona erdireceğiz. Yaptırım paketinde, Sberbank'ın ve diğer büyük bankaların da Swift'ten çıkarılması var. Devlete bağlı üç büyük yayın kuruluşunun da Avrupa'da yayın yapmasının yasaklanması da pakette yer alıyor" dedi.