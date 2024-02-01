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Dünya Putin’e tutuklama kararı! Emir en yakınından geldi!
Dünya

Putin’e tutuklama kararı! Emir en yakınından geldi!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 13:33:00 -
Putin’e tutuklama kararı! Emir en yakınından geldi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına adım atması durumunda tutuklanacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına adım atması durumunda tutuklanacak.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)’ne katılan Ermenistan, geleneksel müttefikleri Rusya’nın devlet başkanı Vladimir Putin’i tutuklamak zorunda kalacak.

AFP'nin haberine göre, Ermenistan’ın mahkemeye katılımıyla ilgili konuşan resmi temsilci Yeghishe Kirakosyan, Ermenistan için UCM Roma Statüsü’nün 1 Şubat’ta yürürlüğe girdiğini belirtti.

UCM, Ekim ayında Ukrayna Savaşı’nda savaş ve çocukların yasadışı yollarla sınır dışı edildiği iddiasıyla Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmış, Kremlin bu kararı, “yanlış ve dostça olmayan bir karar” olarak nitelendirmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçları başta olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suçlara, soykırım suçlarına ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkeme olarak görev yapmaktadır.
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