Putin'e Rus devlet televizyonunda büyük şok
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Kırım'ı ilhakının sekinci yıldönümünde Moskova'daki bir stadyumda düzenlenen etkinliğe katıldı. Putin'in konuşması devlet televizyonunda yarıda kesildi, Kremlin'den açıklama yapıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Kırım'ı ilhakının sekinci yıldönümünde Moskova'daki bir stadyumda düzenlenen etkinliğe katıldı. Putin'in konuşması devlet televizyonunda yarıda kesildi, Kremlin'den açıklama yapıldı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken başkent Moskova'da Kırım'ın ilhakının 8. yılı için kutlama töreni düzenlendi. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Putin, konuşmasında Ukrayna operasyonun ülkesini hiç olmadığı kadar birlik haline getirdiğini söyledi.
Kremlin'den kesinti açıklaması
Putin'in konuşması devlet televizyonu yayınında bir süreliğine kesildi. Bu sırada ekrana önceden kaydedilen görüntüler girdi. Kısa süre sonra Rus lider yeniden konuşmaya başladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in konuşmasının teknik bir arıza nedeniyle kesildiğini duyurdu.