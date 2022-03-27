Putin'e karşı sokağa indiler

Rusya’nın Ukrayna saldırılarına sadece Rusya’da yaşayan halkın yanı sıra Çekya'da yaşayan Rus halkı da tepki gösterdi. Ukrayna’ya saldırı emri veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ve Rus işgalini protesto etmek isteyen yüzlerce Rus, Çekya’nın başkenti Prag’taki Vaclav Meydanı’nda toplanarak eski kent meydanına yürüdü. Eyleme katılan Ruslar, ellerinde Ukrayna bayrakları taşıyarak, savaşta ölen siviller ve çocuklar için de 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Eylemciler aynı zamanda Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin de posterlerini taşırken, "Putin istifa" sloganları attı. Protestolara katılanlardan Georgiy Astafyev protestolar sırasında yaptığı basın açıklamasında, "Rusya'nın ani saldırısıyla şoke olan Rus diasporası, Rus siyasetçi Boris Nemtsov'un öldürülmesinin 7. yıl dönümünde ve Ukrayna’ya saldırılarda bir araya geldi. Savaş devam ederken, Ukraynalı mültecilere yardım etmek için Prag Rusya Savaş Karşıtı Komitesi kuruldu ve bugün 3 bin ila 5 bin kişinin katıldığı en büyük Rus göçü etkinliğini düzenledik" dedi.