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Dünya Putin'e İstanbul'dan kötü haber!
Dünya

Putin'e İstanbul'dan kötü haber!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais istifa etti. Chubais ve eşi Avdotya Smirnova ile İstanbul'da olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 19:32:00 -
Putin'e İstanbul'dan kötü haber!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'ın istifa ettiği yönündeki haberleri doğrulayarak, "Evet. Chubais kendi özgür iradesiyle istifa etti" dedi.

İstanbul'da olduğu iddia edildi

Chubais'in Ukrayna'daki savaş nedeniyle istifa ettiği ve geri dönmemek üzere ülkeden ayrıldığı iddia edildi. Rus basınında yer alan ve Chubais'ın yakın çevresine dayandırılan haberlerde ise, Chubais ve eşi Avdotya Smirnova ile İstanbul'da olduğu öne sürülerek, Moskova'ya geri dönecekleri aktarıldı.

Boris Yeltsin döneminde görev almışt

Chubais, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılardan bu yana istifa eden en yüksek profilli Rus yetkili olarak kayıtlara geçti. Chubais, Rusya'nın eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde Rus özelleştirmesinin ana mimarı olarak görülüyor.

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