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Dünya Putin'e "ikiyüzlü" diyen Macron'dan savaş çıkışı
Dünya

Putin'e "ikiyüzlü" diyen Macron'dan savaş çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Putin'in yaptığı şey ikiyüzlülük, o savaşı seçti." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 07:45:00 -
Putin'e "ikiyüzlü" diyen Macron'dan savaş çıkışı

Ukrayna'ya Rusya tarafından düzenlenen operasyon neticesinde birçok ülkeden kınama ve yaptırım kararları geldi.

Konuyu görüşmek üzere AB Liderler Zirvesi bitiminde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantı da Macron, Rusya Devlet Başkan'ı Putin'in ikiyüzlü davrandığına ve savaşı seçerek yanlış hareket ettiğine değindi.

Macron, Rusya'nın ayrılıkçı sözde yönetimleri tanıma kararının birkaç saat öncesine kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Minsk Anlaşmalarının uygulanmasının detaylarını konuştuklarını ifade ederek, "Dolayısıyla burada kesinlikle bir ikiyüzlülük vardı." değerlendirmesini yaptı.

Bir soru üzerine Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin kendisinden, Putin’e ulaşarak, ateşkes talebinde bulunmasını istemesi üzerine Rus lider ile görüştüğünü söyledi.

Macron, "Ama gördüğünüz gibi herhangi bir etki yaratmadı çünkü Rusya Devlet Başkanı savaşı seçti." dedi.

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