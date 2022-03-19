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Dünya Putin'e büyük şok! Ukrayna'da öldürüldü
Dünya

Putin'e büyük şok! Ukrayna'da öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'da bir Rus generalin daha öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 11:12:00 -
Putin'e büyük şok! Ukrayna'da öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusundan bir generalin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya 8. Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Andrey Mordviçev'in Ukrayna askerlerince Herson'a bağlı Çernobaevka bölgesinde öldürüldüğü öne sürüldü.

Ukrayna makamları daha önce de 4 Rus generalin öldürüldüğünü açıklamıştı.

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