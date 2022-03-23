Putin'e büyük şok! En yakını işgale tepki göstererek istifa etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı ve Rus iklim elçisi Anatoly Chubais, Ukrayna'ya yönelik işgali gerekçe göstererek istifasını verdi ve ülkeyi terk etti. Chubais işgal konusunda Kremlin'den ayrılan en üst düzey yetkili oldu.Kremlin'den gündeme bomba gibi düşen istifaya ilişkin herhangi resmi bir açıklama yapılmazken, Sözcü Dmitry Peskov, yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

Özelleştirmenin mimarıydı

66 yaşındaki Chubais, 1990 yılından bu yana Putin hükümetinde kalan ve Batılı yetkililerle yakın ilişkiler sürdüren birkaç ekonomik reformcudan biriydi. Rusya'nın 1990'lardaki özelleştirmelerinin mimarı olarak bilinen Chubais, Putin tarafından kalkınma elçisi olarak atanana kadar büyük şirketlerde üst düzey görev alıyordu.



24 Şubat'tan bu yana devam eden savaş, işgali eleştiren Rus vatandaşların üzerindeki baskıyı da artırdı. Putin, 16 Mart'ta Rusya'yı ABD ve müttefikleri için gizlice çalışmakla suçladığı "pislik ve hainlerden" temizleyeceği konusunda uyardı. Ekonomik çöküşle karşı karşıya kalan Rus lider, Batı'yı Rusya'yı yok etmek istemekle suçladı.



Geçen hafta, cumhurbaşkanlığı sırasında Dmitry Medvedev'in kıdemli ekonomi danışmanı ve 2018 yılına kadar başbakan yardımcısı olan Arkady Dvorkovich, işgali kınadıktan sonra devlet destekli Skolkovo teknoloji fonunun başkanlığından istifa etti. Aynı zamanda Uluslararası Satranç Federasyonu'nun da başkanı olan Dvorkovich, savaşa karşı sesini yükselten birkaç eski üst düzey yetkiliden biriydi.