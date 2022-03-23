Putin'e büyük destek! Bir ülke daha savaşa dahil oluyor

Rusya- Ukrayna savaşında 28. güne girilirken tüm dünya Rusya Devlet Başkanı Putin'in kötü giden süreci lehine çevirmek için bir hamle yapacağını düşünüyor. Nükleer, biyolojik ve kimyasal silah iddiaları havada uçuşurken ABD ve NATO'dan yetkililer Putin'in en büyük müttefiki Belarus'un savaşa dahil olmasından endişe ediyor.

"Belarus savaşa dahil olmak için adımlar atıyor"

ABD ve NATO, Beyaz Rusya'nın çok yakın zamanda Ukrayna Savaşı'nda yerini alabileceğine inanıyor. CNN'e konuşan NATO ve ABD'den üst düzey yetkililer Belarus'un savaşa dahil olmak için şimdiden adımlar atmaya başladığını söyledi.

"Ukrayna'ya girebilirler"

Belarus'tan bir muhalefet kaynağı, binlerce kuvvetin konuşlanmaya hazır olduğunu ve muharebe birimlerinin önümüzdeki birkaç gün içinde Ukrayna'ya girebileceğini belirtti. İsmi açıklanmayan kaynağa göre, savaşa başka bir ülkenin katılmasının etkileri düşünüldüğünde, bunun sonuçları askeri olarak değil daha çok jeopolitik olarak görülecek.

"Putin'in desteğe ihtiyacı var"

NATO'dan askeri bir yetkili Belarus'un çatışmaya girme olasılığının giderek arttığını belirterek, "Putin'in desteğe ihtiyacı var. Belarus yardımına koşabilir" dedi. Yetkili ayrıca, Belarus hükümetinin Ukrayna'ya saldırmayı haklı çıkarmak için ortam hazırladığını iddia etti.

Yaptırımlardan nasibini aldı

Rusya Ukrayna'ya başlattığı savaşta kısmen Belarus topraklarını da kullandı. İki ülke işgalin başlamasından kısa bir süre önce yaptıkları dev tatbikatla savaş provasını yapmıştı. Tabii ki Belarus'un Rusya'nın yanında olması Batı cephesinde cevapsız kalmadı. ABD ve Avrupa'nın savaşa tepki yaptırımları, Rusya'nın yanı sıra Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'nun da dahil olduğu Belaruslu yetkilileri de hedef aldı.

Belarus geçen ay anayasasını değiştirdi

Beyaz Rusya geçen ay anayasasını değiştirerek ülkenin hem Rus kuvvetlerine hem de nükleer silahlara kalıcı olarak ev sahipliği yapmasına izin verdi ancak ABD'li yetkililer Rusya'nın nükleer silahları hareket ettirdiğine dair henüz herhangi bir kanıt görmediklerini vurguladı.

Nihai karar Moskova'da verilecek

NATO askeri yetkilisi, Belarus'un savaşa katılmasına ilişkin nihai kararın Moskova'da verileceğini belirtirken Belarus'un savaşa nasıl müdahale edebileceği konusunda ayrıntı vermedi. Yetkili küçük bir ipucu olarak Rusya'nın Batı sınırından Ukrayna'ya gelen NATO askeri yardımlarını kesmeye çalışmasının mümkün olduğunu belirtti.