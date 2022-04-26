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Dünya Putin'e boyun eğip, gazı ruble ile alacakları iddia edilmişti! Açıklama geldi...
Dünya

Putin'e boyun eğip, gazı ruble ile alacakları iddia edilmişti! Açıklama geldi...

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Rus gazına rubleyle ödeme yapacaklarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 11:38:00 -
Putin'e boyun eğip, gazı ruble ile alacakları iddia edilmişti! Açıklama geldi...

SOCAR'dan yapılan yazılı açıklamada, "Basında, Azerbaycan'ın Rusya'dan aldığı doğalgazın değerini ruble ile ödediğine ilişkin haberler yer aldı. Bu bilgi gerçeği yansıtmıyor" ifadesine yer verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu Dördüncü Departmanı Direktörü Denis Gonçar, bugün yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'la ticarette daha fazla ruble kullanmaya başladıklarını dile getirmişti.

Rus basınında yer alan bazı haberlerde, Azerbaycan'ın, Rus gazı ödemelerinde rubleye geçeceği öne sürülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, ulusal para birimleri üzerinden ticarete geçiş sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirterek, "İş dünyasına, güvenilir ticaret ortaklarıyla ulusal para birimleriyle ticarete geçişin hızlandırılması dahil azami destek vermeliyiz" görüşünü paylaşmıştı.

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