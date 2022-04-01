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Dünya Putin'e bir şok daha! Rus askerlerinden kurtarıldı
Dünya

Putin'e bir şok daha! Rus askerlerinden kurtarıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarında yer alan Buça şehrinin Belediye Başkanı Anatolyi Fedoruk, kentin Rus askerlerinden kurtarıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 19:55:00 -
Putin'e bir şok daha! Rus askerlerinden kurtarıldı

Anatolyi Fedoruk, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna askerlerinin Buça'yı kurtarma mücadelesinin zaferle sonuçlandığını bildirdi.

Buça kentinin "Rus işgal güçlerinden" kurtarıldığını duyuran Fedoruk, "Bugün Silahlı Kuvvetlerimiz Kiev bölgesinde büyük bir zafer elde etti. Ve biz büyük zaferin Ukrayna genelinde olmasını bekleyeceğiz" dedi.

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