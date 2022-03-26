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Dünya Putin'e bir şok daha!
Dünya

Putin'e bir şok daha!

Danimarka öncülüğünde, işgalci Rusya’nın Ukrayna’da yaptığı insan hakları ihlallerine yönelik "hesap verebilirlik" platformu oluşturulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 11:25:00 -
Putin'e bir şok daha!

Danimarka Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod’un, Arnavutluk, Kolombiya, Marshall Adaları, Hollanda ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile Rusya’nın savaşın patlak verdiği şubattan bu yana Ukrayna’da işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulmasına yönelik çalışma başlattığı belirtildi.

Kofod konuya ilişkin açıklamasında, Ukrayna’da işlenen herhangi bir suç için hesap verebilirliğin sağlanmasının gelecek kovuşturmalar için “hayati” önem taşıdığını ifade etti.

Söz konusu ülkelerin katkıları ile Danimarka’nın öncülüğünde Uluslararası Ceza Mahkemesi bünyesinde “Dostlar Grubu” adı verilen bir “hesap verebilirlik platformu” kurulduğu, platformun amacının Rusya tarafından yapılan hukuk ihlallerini belgelemek ve kovuşturmak için çalışan girişimler arasında koordinasyonu sağlamak ve bu hususta uluslararası desteği arttırmak olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Danimarka hükümetinin, suçların soruşturulması için UCM tarafından oluşturulan yeni bir fona 100 bin dolar katkı sağladığı kaydedildi.

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