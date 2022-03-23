Putin'e bir şok da damadından

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta Putin’in emir vermesiyle başlayan savaş milyonlarca insanın umudunu ve geleceğini etkilerken bunlardan biri de Rusya Devlet Başkanı Putin’in en büyük çocuğu Dr. Maria Vorontsova oldu…

İngiliz medyasında yer alan haberlerde 36 yaşındaki Vorontsova’nın Hollandalı iş insanı eşinden ayrılma kararı aldığı belirtildi. St. Petersburg’da ülke dışından gelecek varlıklı hastalar için bir tıp merkezi açma planı olan Vorontsova’nın bu planı savaş dolayısıyla iptal ettiği ortaya çıktı.

Şeyhleri ağırlayacak sağlık merkezi kuracaktı!

Çocuklarda nadir görülen genetik hastalıklar konusunda bir uzman olan Vorontskova’nın özellikle Orta Doğu’dan zenginleri çekmeye çalışacağı kaydedilirken savaşın büyük bir engel oluşturduğu belirtildi.

Rusya’dan kaçan araştırmacı gazeteci Sergey Kanev, Vorontsova’nın Hollandalı girişimci Jorrit Faassen ile ayrılığının detaylarını da paylaştı. İşte Kanev'in o açıklamaları...

“Putin, büyük kızına kötülük yaptı çünkü Ukrayna ile savaşa girmesi batı yaptırımlarını tetikledi. Kızının mega projesi sayesinde Avrupa’dan ve Körfez ülkelerinden zenginleri ve şeyhleri bölgeye çekme planı vardı. Fakat şu an savaş dolayısıyla kimse gelmeyecek.”

Putin gizlese de o bir "dede"

Öte yandan Insider isimli medya platformunu yöneten Roman Dobrokhotov da, Vorontsova’nın Faassen’den ayrıldığını açıkladı. Ayrılığın savaştan önce olduğunu öne süren Dobrokhotov, çiftin çocuklarını da olduğunu aktararak, “Putin açıklamasa da aslında bir dede” dedi.

Putin'in damadı Faassen’in ise uzun süre Rusya’daki Gazprombank-Invest ve Stroytransgaz’da çalıştığı belirtildi.

Maria, büyükannesinin soyadı olan Vorontsova soyadını kullanıyor. Putin'in kızının, Rusya Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Endokrinoloji Tıp Araştırma Merkezi’nde görev aldığı da kaydedildi.

Dr Maria Vorontsova, çocuklarda nadir görülen genetik hastalıklar konusunda uzman. Asıl uzmanlık alanın ise ise "cücelik" olduğu belirtiliyor.