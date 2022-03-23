Putin'e bir darbe daha! Kritik görevin başındaki isim öldürüldü

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü.

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 28'inci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Rus albay öldürüldü

Albay Alexei Sharov, 200 binden fazla kişinin mahsur kaldığı Ukrayna kenti Mariupol'da öldürüldü. Sharov'un Rusya'nın son derece önemli gördüğü kente ele geçirmek için kritik bir role sahip olduğu belirtiliyordu. Ukrayna ordusu subayı Anatoliy Stefan, Rusya Deniz Piyadeleri' ne bağlı 810. Zhukov Tugayı'nın komutanı olan Sharov'un ölümünü sosyal medya hesaplarından duyurdu. Sharov'un ölümü, 45. Mühendislik Alayı Komutanı Albay Nikolay Ovcharenko'nun ölümünün ardından geldi.