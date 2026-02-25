Putin’den Türkiye'ye sabotaj uyarısı

Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen Federal İstihbarat Servisi (FSB) toplantısında, Türkiye’ye doğalgaz taşıyan stratejik hatlara yönelik ciddi bir tehdidi açıkladı. Rusya-Ukrayna çatışmasının dördüncü yılına girilen kritik dönemde konuşan Putin, TürkAkım ve Mavi Akım boru hatları hatlarının hedef alındığını belirtti.

Elde edilen istihbarat verilerinin, Karadeniz’in altından geçen bu kritik enerji yollarına yönelik saldırı hazırlıklarını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Bu girişimlerin, Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecinde sağlanan her türlü ilerlemeyi sabote etme amacı taşıdığını ifade eden Putin, diplomatik çözüm yollarını tıkamak isteyen odakların provokasyon arayışında olduğunu söyledi. Putin, hasımlarının Rusya’yı stratejik bir mağlubiyete zorlama gayretinin bölgedeki gerilimin tırmanmasına sebep olduğunu aktardı. Barış arayışlarını ortadan kaldırmak isteyen yapıların, elde edilen kazanımları yok etmek adına her türlü yöntemi denediğini ancak bu çabaların sonuçsuz kalmaya mahkum olduğunu dile getirdi.

Güvenlik protokollerinin en üst seviyeye çıkarılması gerektiğini hatırlatan Rus lider; Savunma Bakanlığı birimleri, savunma sanayii personeli ve ülke sınırlarının tam kapasiteyle korunması noktasında yeni talimatlar verdiğini açıkladı. Rusya’nın enerji hatlarını ve egemenliğini hedef alan hamlelerin, güvenlik güçlerinin teyakkuzu ile boşa çıkarılacağını sözlerine ekledi.