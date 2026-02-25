Alman otomotiv sanayi yerlerde! Lokomotif devrilmek üzere
Almanya’nın otomotiv üssü Baden-Württemberg’de ekonomik daralma derinleşiyor. Çin’e ihracat sert düşerken iflaslar son 14 yılın zirvesine çıktı.
Almanya’nın otomotivle özdeşleşmiş eyaleti Baden-Württemberg, son yılların en zorlu ekonomik sınavıyla karşı karşıya. Küresel rekabet baskısı, elektrikli araç dönüşümündeki maliyet artışı ve zayıflayan dış talep, bölge ekonomisini ciddi biçimde sarsıyor.
Eyalet; Mercedes-Benz ve Porsche gibi dev markalara ev sahipliği yapıyor. Ancak otomotiv sektöründeki daralma yalnızca bu devleri değil, yüzlerce küçük ve orta ölçekli tedarikçiyi de doğrudan etkiliyor.
Baden-Württemberg, Almanya’nın toplam ihracatının yüzde 15,5’ini tek başına gerçekleştiriyor. İmalat sanayii, eyalet ekonomisinin yüzde 38,1’ini oluşturuyor.
2024 yılında eyalet ekonomisi yüzde 0,4 daraldı. Aynı dönemde Almanya genelindeki küçülme yüzde 0,2 olarak kaydedildi. Ülke genelinde sınırlı toparlanma sinyalleri görülse de eyaletin yeniden daralması bekleniyor.
ABD’nin uyguladığı yeni gümrük tarifeleri ve küresel ticaret gerilimleri, ihracata dayalı üretim modelini doğrudan etkiliyor. Özellikle otomotiv yoğun bölgelerde bu baskı daha sert hissediliyor.
2024 yılında eyalette 2.445 iflas süreci başlatıldı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 30 artış anlamına geliyor ve 2010’dan bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor.
Uzmanlara göre geçmişte yatırımcı bulmak daha kolayken, bugün devralınabilecek sürdürülebilir şirket sayısı belirgin biçimde azalmış durumda. Krizin ana üreticilerden başlayarak tedarik zincirine doğru yayıldığı ve domino etkisi yarattığı belirtiliyor.
İşsizlik oranı halen ülke ortalamasının altında olsa da Ocak 2023’te yüzde 3,9 olan oran, Ocak 2026 itibarıyla yüzde 4,8’e yükseldi. Açık iş pozisyonları ise 2022’ye kıyasla yüzde 30 azaldı. 2030’a kadar otomotiv sektöründe 14 bin kişilik istihdam kaybı öngörülüyor.
Institut der deutschen Wirtschaft (IW) verilerine göre Almanya’nın Çin’e otomobil ve parça ihracatı 2025’te yaklaşık üçte bir oranında düştü. İhracat hacmi 14 milyar euronun altına geriledi. Oysa bu rakam 2022’de 30 milyar euroya yakındı.
ABD tarifeleri, Avrupa’daki zayıf talep, elektrikli dönüşüm maliyetleri ve Çin’deki yoğun fiyat rekabeti sektör üzerinde son on yılların en ağır baskısını oluşturuyor.
Tüm olumsuz tabloya rağmen eyalet ekonomisinin bazı alanlarında güçlü büyüme gözleniyor. Otomasyon ve robotik, medikal teknolojiler ile yazılım ve bilişim sektörleri hızlı gelişim gösteriyor.
Baden-Württemberg, Almanya’daki toplam Ar-Ge harcamalarının dörtte birinden fazlasını tek başına gerçekleştiriyor. Ar-Ge yatırımları, eyalet gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 5,7’sine karşılık geliyor. Bu oran, ülke ortalamasının neredeyse iki katı.
Almanya’nın 500 milyar euroluk altyapı fonundan eyalete ayrılması planlanan 13 milyar euroluk payın, uzun vadeli yapısal sorunları çözmeye yetip yetmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Alman otomotiv sektörü için önümüzdeki yıllar, yalnızca bir ekonomik döngü değil; köklü bir yapısal dönüşüm sınavı anlamına geliyor.
