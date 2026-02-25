Ukrayna'nın AB üyeliği için reform hızı belirleyici olacak: Net bir tarih verilmedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, savaşın yıl dönümü vesilesiyle Kiev'de bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin son 4 yıl içerisinde Ukrayna’ya askeri ve mali yardımlar kapsamında yaklaşık 200 milyar euro sağladığını belirterek, bu rakamın küresel ölçekteki tüm ortaklardan daha yüksek bir meblağ olduğunu vurguladı.

AB Konseyi tarafından onaylanan 90 milyar euroluk yeni kredi paketine de değinen von der Leyen,

"Verilen sözler tutulacaktır; bu taahhütleri yerine getireceğiz" diyerek desteğin süreceği mesajını verdi.

YENİ DESTEK PAKETLERİ VE 20. YAPTIRIM HAZIRLIĞI

Von der Leyen, sağlanacak kredinin Ukrayna'nın acil savunma ihtiyaçları, insansız hava araçları ve mühimmat üretimi için kullanılacağını, yeni bir paketin Paskalya öncesi teslim edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Enerji sistemini istikrara kavuşturmak adına 920 milyon euroluk bir "onarım ve yeniden inşa" planı üzerinde çalıştıklarını açıklayan von der Leyen,

Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için de 20. yaptırım paketinin yakında kabul edileceğini bildirdi. Şimdiye kadar kabul edilen 19 paketin müzakerelerinin zorlu geçtiğini hatırlatan Komisyon Başkanı, Rusya’nın savaş makinesini zayıflatmaya kararlı olduklarını ifade etti.

ÜYELİK SÜRECİNDE LİYAKAT VURGUSU

Ukrayna’nın AB üyeliği konusundaki beklentilerine de yanıt veren von der Leyen, Kiev yönetiminin reformları hızla gerçekleştirdiğini ve sürecin liyakat esasına dayalı olduğunu belirtti.

Ukrayna için net bir tarih belirlenmesinin önemini anladığını ancak tarihlerin tek başına belirlenemeyeceğini söyleyen von der Leyen,

"Ukrayna'nın üyelik hedeflerine ulaşması için desteğimiz kesin ve nettir; ancak ilerleme hızı aday ülkenin reform performansına bağlıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Böylece AB, siyasi desteğini yinelerken üyelik için somut bir takvim vermekten kaçınmış oldu.