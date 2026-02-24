Trabzonlu ata tohumu üreticisi tehdit ediliyor!

Fide üretimi yapmak için sera kuran Çolak’ın yerli üretim hamlesi bazı kesimlerde rahatsızlığa neden oldu. Çolak, sürekli tehdit mesajları aldığını açıkladı.

“ZEHİRSİZ TARIM VE DOĞA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İlk etapta 1 milyon ve üzerinde fide üretim kapasiteleri olduğunu belirten Fatih Çolak, zehirsiz tarım ve doğa için çalıştıklarını vurguladı. Kimseden korkacak bir durumları olmadığını söyleyen Çolak, vicdanlarından cesaret aldıklarını belirtti.

“DÜNYAYI BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE DAHA SAĞLIKLI TESLİM EDELİM”

Trabzon 360 Haber’e konuşan Fatih Çolak; “Ata tohumu dağıtmak bizim işimizin temeli. Bazı insanları rahatsız ettiğimizin farkındayız. Biz tabiat zehirlenmesin diyoruz. Yediklerinden hem insanlar etkilenmesin hem doğa etkilenmesin. Dünyamız sağlıklı olsun istiyoruz ama diğer taraftan da belki bu işin ciddiyetini anlayamayanlar ya da bu tür farkındalıklara vicdani olarak değil de kendilerinin ekonomik durumu olarak belki menfaat sağlıyorlar. Olabilir bir şey diyemeyeceğim ama onlar da bize saygı duyacaklar. Çünkü biz kimsenin hatırı için, kimseye hoş görünmek için, ya da kimseden çekindik diye tabiatı, insan sağlığını terk edemeyiz. İnsanlar ‘bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ diye dünyamızın korunması için birşeyler yapmaktan geri kalmasınlar. Biz gelip geçeceğiz. Ama bizden sonraki dünyayı gelecek nesillere daha sağlıklı şekilde teslim edelim” şeklinde konuştu.