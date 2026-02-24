  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye'nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf!
Gündem

Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye'nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya
Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye’nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf!

Milyonlarca evladımızın her gün hayranlıkla izlediği, dillerinden düşürmediği "Çuf Çuf Çocuk Şarkıları", "Karpuz Adam", "Pırtık" ve "Afacan TV" gibi dev çocuk kanallarının yönetimindeki isim gün yüzüne çıktı.

Türkiye’nin en büyük 4 çocuk kanalının mimarının, İspanya’dan Osmanlı topraklarına sığınan Sefarad Yahudilerinden biri olan Melih Abuaf olduğu öğrenildi. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın zihin dünyasını şekillendiren bu içeriklerin kimler tarafından yönetildiği kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Dijital dünyada milyarlarca izlenmeye ulaşan bu platformların, çocukların gelişiminde ve kültürel kodlarının oluşmasında nasıl bir rol oynadığı tartışma konusu oldu.

Özellikle okul öncesi çağdaki çocukların müptelası olduğu içeriklerin mutfağındaki bu isim, yerli ve milli hassasiyetlere sahip aileler arasında soru işaretlerine neden oldu. Medya dünyasında dev bir ağ kuran Abuaf’ın, çocuk kanalları üzerinden yürüttüğü bu operasyonun arka planı merak edilirken, dijital içeriklerin hangi değerler üzerine inşa edildiği konusu sosyal medyada gündem oldu. "Bizim çocuklarımız, bizim şarkılarımızla büyüyecek" diyen kesimler, bu kanalların sahiplik yapısını mercek altına aldı.

 

Melih Abuaf ve Aile Kökeni

Melih Abuaf, 1985 İstanbul doğumludur ve ailesinin kökeni yaklaşık 500 yıl önce İspanya'dan Osmanlı Devleti'ne göç eden Sefarad Yahudilerine dayanmaktadır. Kendisi de çeşitli röportajlarında ve biyografilerinde ailesinin bu göç hikayesini ve soyadının Türkçe olmamasının nedenini bu şekilde açıklamıştır.

Çocuk Kanalları ve Sahipliği

Melih Abuaf, Türkiye'de YouTube denince akla gelen ilk isimlerden biri. "Oha Diyorum" ve "YapYap" kanallarıyla tanınan Mediakraft Türkiye'nin kurucularındandır. Daha sonra kendi şirketi olan Mad Lama (Mad Lama Yayın Hizmetleri A.Ş.) bünyesinde çocuk içeriklerine odaklanmıştır.

OHA diyorum kanalında intihar!

Melih Abuaf’ın ortağı Cem Korkmaz’ın şüpheli intiharı hala hafızalarda... Çocuk kanalları ve dijital içerik dünyasında dev bir imparatorluk kuran Melih Abuaf’ın yönettiği "Oha Diyorum" kanalında geçmişte yaşanan o trajik olay, bugün yeniden gündeme geldi. Milyonların sevgisini kazanan, enerjisiyle tanınan genç YouTuber Cem Korkmaz’ın 2017 yılında bu kanalda depresyona girerek kendi yaşamına son vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Herkes veriyo TV yada Cep telefonunu çocuğunun eline, sonra da bunlar eğitiyor çocuklarımızı

Çok tembel ve disiplinsiz bir milletiz maalesef! Sonra yeni nesille niye bağlarımız koptu diye düşünüyoruz...
