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Dünya Putin'den tarihi ayar! Resmen duyurdu! Batı ayağa kalktı!
Dünya

Putin'den tarihi ayar! Resmen duyurdu! Batı ayağa kalktı!

Yeniakit Publisher
2023-06-11 08:20:00 -

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus’a nükleer silahların konuşlandırılmaya başlanacağını bildirdi. Rusya'nın hamlesi NATO’nun Finlandiya ve İsveç’le ittifakı genişletme adımına karşılık bir adım olarak yorumlanıyor.

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Soçi’de bir araya geldi. Görüşmenin başında yaptığı konuşmada Putin, güvenlik ve ekonomik meseleler hakkında konuşacaklarını dile getirdi.

Bu yöndeki ilişkilerin oldukça iyi geliştiğine dikkati çeken Putin, güvenlik konusundaki gelişmelerin de stabil hatta iyi olduğunu belirtti.

 

PUTİN TARİH VERDİ

Güvenlik alanında iki ülkenin iyi bir işbirliği içerisinde olduğuna işaret eden Putin, daha önce Belarus’a gönderileceğini açıkladığı taktik nükleer silahları kastederek "Üzerinde anlaştığımız en hassas konularda her şey planlandığı gibi gidiyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde ilgili tesislerin hazırlıkları tamamlanacak ve ilgili silah türlerinin Belarus’ta konuşlandırılmasıyla ilgili tedbirlere derhal başlayacağız. Yani her şey plana göre, her şey istikrarlı." ifadelerini kullandı.
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Putin, mart ayında yaptığı açıklamada NATO'nun başka ülkelere taktik nükleer silah yerleştirdiğini ifade ederek Rusya’nın da Belarus'a söz konusu silahı yerleştireceklerini duyurmuştu.

Putin, ayrıca Belarus'a "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerini teslim ettiklerini anımsatarak söz konusu sistemlerin taktik nükleer silahla donatılacağını bildirmişti.

Lukaşenko da ülkede Sovyetler Birliği döneminden kalan nükleer silahların yerleştirileceği tesislerin hazırlanacağı bilgisini paylaşmıştı.

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Yorumlar

GÖK TÜRK

Putin denen canlı Akıllı ol, Sen kimsin batıya meydan okumak kim. Ukrayna da başına gelenler seni akillandirmadi mı ? Valla senin o füzelerini sana monte ederler şaşarsın. Rusya nin o kadar büyük toprağını sana yar ederlermi döve döve alacaklar
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