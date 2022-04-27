  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin'den şok tehdit: Yıldırım hızında...
Dünya

Putin'den şok tehdit: Yıldırım hızında...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşa dışardan müdahale etme niyetinde olanların Rusya için tehdit oluşturması durumunda rakiplerinin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 19:10:00 -
Putin'den şok tehdit: Yıldırım hızında...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşa dışardan müdahale etme niyetinde olanların Rusya için tehdit oluşturması halinde rakiplerinin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacaklarını duyurdu.

Putin, St. Petersburg’da Rusya Yasa Konseyi toplantısında konuşma yaptı.

Ukrayna’da 24 Şubat’ta başlattıkları "özel askeri operasyonun" tüm görevlerinin kesinlikle yerine getirileceğini belirten Putin, ülkesini kontrol altına alma politikası izleyenlerin Rusya’yı varlığıyla bile tehlike olarak gördüğünü ifade etti. Putin, bu düşüncenin yanlış olduğunu, esasında bu kesimlerin tüm dünya için tehlike olduğunu değerlendirdi.

Putin, "(Ukrayna’da) eğer birileri devam eden olaylara dışarıdan müdahale etmek niyetindeyse ve Rusya için kabul edilemez stratejik tehdit oluşturuyorsa, Rusya'nın misilleme saldırılarının yıldırım hızında olacağını bilmelidirler. Bunun için hiç kimsenin şu anda övünemeyeceği tüm araçlara sahibiz. Ama biz övünmeyeceğiz, gerekirse onları kullanacağız. Herkesin bunu bilmesini istiyorum. Bu konudaki tüm kararları aldık." dedi.

Batılı ülkelerin Rus karşıtlığı üzerinden çıkar elde etmeye çalıştığını kaydeden Putin, bu ülkelerin Ukrayna’yı Rusya karşıtı bir ülke haline getirdiğini söyledi. Putin, Ukrayna’nın Rusya ile doğrudan bir çatışmaya itildiğini ifade etti.

Rusya’nın "bağımsız bir Ukrayna devleti yaratılmasına olumlu tepki vereceğini ve o zaman dost bir ülke olacağını" dile getiren Putin, "Hiç kimse tarihi Rus topraklarında ‘Rusya karşıtı’ bir oluşumun yaratılmasını beklemiyordu ve buna izin veremeyiz." dedi.

Putin, Kiev'in nükleer silahlara sahip olduğu iddiaları, Ukrayna'da Batılı biyolojik laboratuvarların keşfi ve silah tedariki de dahil olmak üzere son olayların Moskova'nın bu eylemlere tepkisinin doğru ve zamanında olduğunu gösterdiğini savundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur Okudu

Simdi bu konu cok basit. Putini analiz edelim. Baska hic bir ulke su ana karari Rusyanin gosterdigi gerekcelerle kocaman ukraynayi isgale kalkismazdi. Savas girmezdi. Ama putin yapti. Buyuk hata yapti. Ama putin bu hatasini telefon etmek icin yani milletin gozundeki yeri korumak icin herseyi yapar 2 . Olarak bu kadar agir bir karari yeterli gerekce olmadan verin bir adam atom bombast kullanir hemde gerekce olmadan. Ama bence kullanamadan kendi tepesine yiyecek bence. Bu savas basladigindan buyana moskovaya nukluer bomba dustugu gozlusun onune geliyor. Allah korusun.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay