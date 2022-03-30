Putin'den sert Abramoviç talimatı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta önceki gün heyetlerin İstanbul'da bir araya gelmesi nedeniyle çok büyük bir gelişme kaydedildi. Dolmabahçe'deki müzakerelerin ardından Rus tarafının Kiev ve Çernihiv etrafındaki askeri operasyonlarını azaltması kararı alındı.

Abramoviç datayı dikkat çekti

Görüşmelere katılan isimler arasında Chelsea futbol kulübünün sahibi Rus oligark Roman Abramoviç'in de olması dikkat çekti. İki ülke arasındaki görüşmelerde kritik rol oynadığı iddia edilen Abramoviç, görüşmeleri yakından takip etti.

"Zehirlendi" iddiası çok konuşuldu

Abramoviç'in İstanbul'daki görüşmelerden sonra zehirlenerek görme kaybı yaşadığı hatta Ankara'da tedavi edildiği öne sürüldü. Bu gelişmeler Rus basınında da geniş yer aldı. Fakat Rus basınına Kremlin'den fren geldi.

Putin, kilit olarak görülmesini istemiyor

Abramoviç'in kilit rol oynadığı yönündeki söylentilerden rahatsızlık duyan Putin'in Rus medyasına "Abramoviç'i yazmayı bırakın" şeklinde sert bir talimat verdiği belirtildi. Bu talimatın ortaya çıktığı sırada Rus medyasının Abramoviç haberlerini kesmiş olması da söylentileri güçlendirdi.

"Kendisini acındırıyor" İddiası

Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Abramoviç'in zehirlendiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtilirken, bazı hükümet yanlısı kaynaklar Abramoviç'in kendisini İngiltere'ye acındırmak için böyle bir yalan ortaya atmış olabileceğini dile getirdi.