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Dünya Putin'den olağanüstü toplantı kararı! Rus kontrol noktası tamamen yok edildi
Dünya

Putin'den olağanüstü toplantı kararı! Rus kontrol noktası tamamen yok edildi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplama kararı aldı. Öte yandan FSB, Ukrayna topraklarından gelen bir merminin, Rus sınır kontrol noktasının tamamen tahrip ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 13:33:00 -
Putin'den olağanüstü toplantı kararı! Rus kontrol noktası tamamen yok edildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın doğusundaki durumun son derece gergin olduğuna işaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Rusya Güvenlik Konseyi ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceğini söyledi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi ise, Ukrayna topraklarından atılan merminin, Rostov'daki bir sınır kontrol noktasını vurduğunu açıkladı. Rus yetkililer, sınıra 150 metre uzaklıkta yaşanan bu olay sonucunda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığını söyledi. Kiev cephesi ise, konu ile alakalı bir açıklama yapmadı.

 

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