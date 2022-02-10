Putin'den Macron'u çıldırtacak görüntü!

1999 yılından itibaren başbakanlık ve devlet başkanlığı görevlerini farklı dönemlerde üstlenen ve dünya siyasetinin en önemli aktörlerinden biri olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ağırlaması uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

5 metrelik beyaz renkli dev masanın bir ucuna oturan Putin, masanın diğer tarafına ise Macron'u oturtturdu. Toplantının başında uzaktan bir eli cebinde el sallayarak Macron'u selamlayan Putin, görüşme sonrasındaki basın toplantısında da Macron'u beklemeden ayrılarak adeta bir gözdağı verdi.

Tokayev'e farklı masa

Putin'in Macron'a uyguladığı protokol hala konuşulurken, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev, Rus lider ile Kremlin'de görüştü.

İkilinin görüşmesine ise yine masa damgasını vurdu.

Putin'in Tokayev ile daha samimi pozlar vererek, ufak bir masada görüşmeyi tercih etttiği görüldü.