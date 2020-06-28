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Dünya

Putin’den koronavirüs sorusuna olay cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs test sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 15:45:00 -
Putin’den koronavirüs sorusuna olay cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisine üç-dört günde bir koronavirüs testi yapıldığını, şimdiye dek bunların hepsinin negatif çıktığını söyledi.

Rusya lideri Putin Rossiya-1 televizyonuna verdiği röportajda, kendisine ne sıklıkta koronavirüs testi yapıldığı sorusuna cevaben, “Düzenli olarak, üç-dört günde bir” dedi.

Rusya Devlet Başkanı bu testlerinin her birinin negatif mi çıktığı sorusuna ise “Tanrı’ya şükür evet” yanıtını verdi.

Rusya lideri ülkesinde koronavirüsün yayılımını engelleme tedbirleri kapsamında mart ayından itibaren kendisini Moskova’nın hemen dışındaki Novo-Ogaryovo konutunda karantina altına almıştı. Görüşmelerini de buradan video-konferans yöntemiyle sürdürmüştü.

Şimdiye dek Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Başbakan Mihail Mişustin dahil hükümetten birkaç kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hepsi tedavinin ardından iyileşip görevlerine geri dönmüş durumda.

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Dinci

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