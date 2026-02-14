  • İSTANBUL
Putin'den İran'a destek mesajı: "Egemenliğinizi ve güvenliğinizi destekliyoruz!"
Dünya

Putin'den İran'a destek mesajı: "Egemenliğinizi ve güvenliğinizi destekliyoruz!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Putin'den İran'a destek mesajı: "Egemenliğinizi ve güvenliğinizi destekliyoruz!"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Devrimi’nin 47. yıl dönümü dolayısıyla Mesud Pezeşkiyan’a özel bir tebrik mesajı gönderdi. Putin, Moskova’nın zorlu uluslararası şartlarda Tahran’ın güvenliğini ve meşru çıkarlarını koruma çabalarına tam destek verdiğini vurguladı.

Tahran ve Moskova arasındaki diplomatik bağlar, küresel gerilimin tırmandığı bir dönemde stratejik bir boyuta taşınıyor. İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Pezeşkiyan'a gönderdiği mesajda ikili ilişkilerin "dostane ve komşuluk" temelinde yükseldiğine dikkat çekti.

"EGEMENLİĞİNİZ BİZE EMANET" MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mesajında net ifadeler kullanarak, "Rusya, İran'ın egemenliğini ve meşru çıkarlarını koruma ve mevcut zorlu uluslararası durumda ülkenin güvenliğini sağlama çabalarını desteklemektedir" dedi. Bu çıkış, bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde Moskova’nın Tahran’ın yanında durduğu şeklinde yorumlandı.

KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK

Putin, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın sürekli olarak güçlendirileceğine olan inancını dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a sağlık ve başarı dileklerini ileten Rus lider, tüm İran halkına mutluluk ve refah dileyerek mesajını sonlandırdı. Bu hamle, iki ülkenin batı baskısına karşı ortak hareket etme kararlılığını bir kez daha tescilledi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

A.Yücel

Destek dilde kalır. ABD İran'ı vurursa, Rusya ABD ile savaşacak mı?

OMUT

EYER BU RUSYA VE ÇİN İRANA DESTEK VERMEZLERSE , BAŞTA RUSYA İRAN VE ÇİN ZARAR GÖRECEKKER . ÇÜNKÜ BU LANETLİ SİYONİST BARBAR CANAVAR İTRAİLİN 2 HEDEFİ TÜRKYE OLACAK VE TÜRKYE DÜŞERSE . AZARBEYCAN VE DİYER TÜRKÜ CUMUHRİYETLER VE ERMENİSTEN BÜYÜK ŞEYTAN AMARİKA VE LANETLİ SİYONİST LERİN HİMAYESİNE GİRECEK. VE ŞAH MAT RUSYA BİTTİ DEMEKTIR. E TABİ RUSYA BİTERSE . AMARİKA VE İNGİLİZ ETKİSİ ALTINDAKİ HİNDİSTAN DA, PAKİSTANNIN İŞİ HAL EDECEK . VE EN SON ÇİN TABİKİ YANLIZ KALACAK . ALLAH KORUSUN BÜYÜK LANETLİ SİYONİST DEVLET İSRAİL KORULACAK. AMARİKA DAHİ ŞİMDİKİNDEN ÇOK DAHA FAZLA LANETLİ SİYONİST LERİN GÖDÜMÜNDE OLACAK .
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
