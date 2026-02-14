Putin'den İran'a destek mesajı: "Egemenliğinizi ve güvenliğinizi destekliyoruz!"

Tahran ve Moskova arasındaki diplomatik bağlar, küresel gerilimin tırmandığı bir dönemde stratejik bir boyuta taşınıyor. İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Pezeşkiyan'a gönderdiği mesajda ikili ilişkilerin "dostane ve komşuluk" temelinde yükseldiğine dikkat çekti.

"EGEMENLİĞİNİZ BİZE EMANET" MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mesajında net ifadeler kullanarak, "Rusya, İran'ın egemenliğini ve meşru çıkarlarını koruma ve mevcut zorlu uluslararası durumda ülkenin güvenliğini sağlama çabalarını desteklemektedir" dedi. Bu çıkış, bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde Moskova’nın Tahran’ın yanında durduğu şeklinde yorumlandı.

KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK

Putin, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın sürekli olarak güçlendirileceğine olan inancını dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a sağlık ve başarı dileklerini ileten Rus lider, tüm İran halkına mutluluk ve refah dileyerek mesajını sonlandırdı. Bu hamle, iki ülkenin batı baskısına karşı ortak hareket etme kararlılığını bir kez daha tescilledi.