Putin'den İran'a destek mesajı: "Egemenliğinizi ve güvenliğinizi destekliyoruz!"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Devrimi’nin 47. yıl dönümü dolayısıyla Mesud Pezeşkiyan’a özel bir tebrik mesajı gönderdi. Putin, Moskova’nın zorlu uluslararası şartlarda Tahran’ın güvenliğini ve meşru çıkarlarını koruma çabalarına tam destek verdiğini vurguladı.
Tahran ve Moskova arasındaki diplomatik bağlar, küresel gerilimin tırmandığı bir dönemde stratejik bir boyuta taşınıyor. İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Pezeşkiyan'a gönderdiği mesajda ikili ilişkilerin "dostane ve komşuluk" temelinde yükseldiğine dikkat çekti.
"EGEMENLİĞİNİZ BİZE EMANET" MESAJI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mesajında net ifadeler kullanarak, "Rusya, İran'ın egemenliğini ve meşru çıkarlarını koruma ve mevcut zorlu uluslararası durumda ülkenin güvenliğini sağlama çabalarını desteklemektedir" dedi. Bu çıkış, bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde Moskova’nın Tahran’ın yanında durduğu şeklinde yorumlandı.
KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK
Putin, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın sürekli olarak güçlendirileceğine olan inancını dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a sağlık ve başarı dileklerini ileten Rus lider, tüm İran halkına mutluluk ve refah dileyerek mesajını sonlandırdı. Bu hamle, iki ülkenin batı baskısına karşı ortak hareket etme kararlılığını bir kez daha tescilledi.
Dünya
Protestoların bastırılması toplumsal öfkeyi ortadan kaldırmadı İran patlamaya hazır bomba gibi
Dünya
İran’ına balistik füzelerinden korkan Trump şimdi ne diyecek? Almanya’da ABD’ye karşı silahlanma çağrısı
Gündem
Trump'tan dünyayı sarsan İran resti! Bölgeye ordu gönderildi o açıklama sonrası geri sayım başladı