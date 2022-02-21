Putin'den flaş çıkış: Somut bir tehditle karşı karşıyayız

Rusya-Ukrayna sınırından Rostov'a geçmek isteyen 5 Ukraynalının öldürülmesi Moskova-Kiev krizini tehlikeli bir boyuta getirdi. Bu olay sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna ile yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Somut bir tehditle karşı karşıyayız"

Rusya'nın krizi barışçıl yöntemlerle yürütmeye çalıştığını belirten Putin, "Rusya sorunları barışçıl bir yolla çözmeye çalışıyor. Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir. Somut bir tehditle karşı karşıyayız. Sorunları barışçıl yolla çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Macron'la görüşmesine değinen Putin, "Macron'la iki kez görüştük bana garantiler sundu. ABD'nin duruşunda bir değişiklik varsa bunu bilmeliyiz" diye konuştu.

"NATO'nun yayılma çabasını önleyeceğiz"

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya'nın güvenlik endişelerinin göz ardı edildiğini belirterek, NATO'nun açık kapı politikası sebebiyle talepleri reddettiğini açıkladı.

Lavrov konuşmasında, "NATO'nun doğuya yayılma çabasını önleme çabalarımız sürecek. Blinken benimle görüşmeye hazır olduğunu söyledi" ifadelerine yer verdi.

Görüşme 24 Şubat'ta

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile 24 Şubat'ta Cenevre'de görüşeceğini sözlerine ekledi.