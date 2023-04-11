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Dünya Putin'den döviz kararı
Dünya

Putin'den döviz kararı

Yeniakit Publisher
2023-04-11 09:55:00 -
Putin'den döviz kararı

Rusya’da döviz kazançlarının bir kısmını hükümete satmaya yönelik mecburiyet, bazı ihracatçı şirketler için kaldırıldı.

Rus lider Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus ihracatçıların döviz kazançlarındaki mecburi satış bazı ihracatçı şirketler için iptal edildi.

Kararnameye göre, hükümetlerarası anlaşmalar kapsamında ihracat yapan şirketler, döviz satma zorunluğundan artık muaf tutulacaklar. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerinin yarısını dondurması sebebiyle Maliye Bakanlığı, Şubat 2022'de, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirmişti.

Söz konusu oran, rublenin istikrara kavuşması ve döviz piyasasında yeterli likiditenin tekrar sağlanmasıyla Mayıs 2022'de yüzde 50'ye düşürülmüştü. Haziran 2022'den itibaren oran, artık hükümet tarafından belirleniyordu.

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