Putin'den döviz kararı
Rusya’da döviz kazançlarının bir kısmını hükümete satmaya yönelik mecburiyet, bazı ihracatçı şirketler için kaldırıldı.
Rus lider Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus ihracatçıların döviz kazançlarındaki mecburi satış bazı ihracatçı şirketler için iptal edildi.
Kararnameye göre, hükümetlerarası anlaşmalar kapsamında ihracat yapan şirketler, döviz satma zorunluğundan artık muaf tutulacaklar. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerinin yarısını dondurması sebebiyle Maliye Bakanlığı, Şubat 2022'de, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirmişti.
Söz konusu oran, rublenin istikrara kavuşması ve döviz piyasasında yeterli likiditenin tekrar sağlanmasıyla Mayıs 2022'de yüzde 50'ye düşürülmüştü. Haziran 2022'den itibaren oran, artık hükümet tarafından belirleniyordu.
Dünya
Gelirleri azalmasına rağmen geri adım atmıyor! ABD'ye petrol savaşı açan Rusya'dan yeni hamle
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
Rusya'dan Fransa'ya flaş uyarı! Veto: Ukrayna meselesinde arabulucu rolü için hak iddiasında bulunamaz