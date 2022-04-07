  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin'den dolar operasyonu! Emri verdi
Dünya

Putin'den dolar operasyonu! Emri verdi

Rusya Federal Vergi Servisi, ülkede döviz kaçakçılığı yapanların ortaya çıkarılması için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 13:03:00 -
Putin'den dolar operasyonu! Emri verdi

Rusya Federal Vergi Servisi (FNS) ve İçişleri Bakanlığı, döviz kaçakçılarının ortaya çıkarılması için çalışma başlattı. RBC gazetesi, FNS'nin 23 Martta bölge birimlerine konuyla ilgili bir yazı gönderdiğini bildiriyor.

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyon ve peşinden gelen yaptırımlardan sonra döviz bulundurmayı katı kurallara bağlamış ve "elden" döviz alım satımını yasaklamıştı.

Yasağın ihlal edilmesi durumunda yakalanan dövizlerin yüzde 75'ine ya da tamamına el konuluyor. Bazı durumlarda karaborsada döviz alım-satımı yapan kişiler hakkında ceza soruşturması açılıyor.

Yasa dışı döviz ticaretinin öncelikli müşterilerinin, Rusya'dan ayrılmak isteyen, ancak bankada döviz hesabı bulunmayan kişiler olduğu tahmin ediliyor.

9 Marttan önce bankada döviz hesabı bulunanlar, yurtdışına gitmek istemeleri durumunda hesaplarından 10 bin dolara kadar nakit döviz çekebiliyor.

Kaynak: Turkrus

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay