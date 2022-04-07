Putin'den dolar operasyonu! Emri verdi

Rusya Federal Vergi Servisi (FNS) ve İçişleri Bakanlığı, döviz kaçakçılarının ortaya çıkarılması için çalışma başlattı. RBC gazetesi, FNS'nin 23 Martta bölge birimlerine konuyla ilgili bir yazı gönderdiğini bildiriyor.



Rusya Merkez Bankası, Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyon ve peşinden gelen yaptırımlardan sonra döviz bulundurmayı katı kurallara bağlamış ve "elden" döviz alım satımını yasaklamıştı.



Yasağın ihlal edilmesi durumunda yakalanan dövizlerin yüzde 75'ine ya da tamamına el konuluyor. Bazı durumlarda karaborsada döviz alım-satımı yapan kişiler hakkında ceza soruşturması açılıyor.



Yasa dışı döviz ticaretinin öncelikli müşterilerinin, Rusya'dan ayrılmak isteyen, ancak bankada döviz hesabı bulunmayan kişiler olduğu tahmin ediliyor.



9 Marttan önce bankada döviz hesabı bulunanlar, yurtdışına gitmek istemeleri durumunda hesaplarından 10 bin dolara kadar nakit döviz çekebiliyor.

Kaynak: Turkrus