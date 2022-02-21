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Dünya Putin'den çok kritik Ukrayna açıklaması
Dünya

Putin'den çok kritik Ukrayna açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin canlı yayında ulusa sesleniş konuşması yapıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 22:09:00 -
Putin'den çok kritik Ukrayna açıklaması

Putin'in konuşmasından satır başları:

“Ukrayna, tarihimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ukrayna aslında Doğu Rusya topraklarıdır.”

"Ukrayna devletini Rusya kurmuştur."

"Benim düşüncelerim tarihi gerçeklerden ibaret."

“Bu onların komünizmden arınma dedikleri şey... Komünizmden kurtulmak mı istiyorsunuz? Bu bize uyar. Ama yarı yolda kalmayın. Ukrayna'ya gerçek komünizmden kurtulmanın ne anlama geldiğini göstermeye hazırız.”

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