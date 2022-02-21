Putin'den çok kritik Ukrayna açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Putin canlı yayında ulusa sesleniş konuşması yapıyor.
Putin'in konuşmasından satır başları:
“Ukrayna, tarihimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ukrayna aslında Doğu Rusya topraklarıdır.”
"Ukrayna devletini Rusya kurmuştur."
"Benim düşüncelerim tarihi gerçeklerden ibaret."
“Bu onların komünizmden arınma dedikleri şey... Komünizmden kurtulmak mı istiyorsunuz? Bu bize uyar. Ama yarı yolda kalmayın. Ukrayna'ya gerçek komünizmden kurtulmanın ne anlama geldiğini göstermeye hazırız.”