Putin'den çok konuşulacak adım! Hiç kimse bunu beklemiyordu

24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası umduğunu bulamayan, ciddi kayıplar veren ve 9 Mayıs zafer gününe kadar bir sonuç elde etmeye odaklanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki günlük operasyonların komutasını üstlendiği iddia edildi.

Avrupa Birliği'nden (AB) ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynak, Putin'in ülke yönetimini büyük ölçüde Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e devrettiğini ve tüm dikkatini Ukrayna'daki günlük çatışmalara yönlendirdiğini duyurdu.

Kremlin'e yakın kaynaklar ise Putin'in çatışmaları günlük kontrol ettiğini ve talimatlar verdiğini iddia ediyor.

9 Mayıs öncesi sonuç istiyor

Aldığı işgal kararı sonrası bir yandan Batı'nın uyguladığı sıkı yaptırımlarla baş etmeye çalışan Putin, bir yandan da ordusunun Ukrayna'da verdiği kayıpların önüne geçmeye çalışıyor.

ABD, Avrupa ve Ukrayna'dan birçok kaynak, Rus liderin 9 Mayıs zafer günü kutlamaları öncesinde Ukrayna'da başarı elde etmek için harekete geçtiği konusunda hemfikir.

İddialara göre Putin, tam da bu noktada bizzat devreye girerek savaştaki kontrolü tam olarak eline aldı.

"İmkansız taleplerde bulunuyor"

Rus güçleri Donbas bölgesine saldırmaya devam ederken Putin'in 'imkansız taleplerde' bulunduğu iddia ediliyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından gelen bir rapora göre Putin, birliklerinden ilk iş olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in doğum yeri olan Kryvyi Rih'i almalarını istedi.

Ancak kabaca bir milyonluk bir şehri ele geçirmek, dokuz buçuk haftalık çatışmalarda neredeyse 25 bin asker kaybettiğine inanılan Rus ordusu için devasa bir görevi temsil ediyor.

"Paronayak fikirlere takıntılı"

Rusya'dan kaçan eski KBG ajanı Boris Karpichkov, İngiltere'nin The Sun gazetesine yaptığı açıklamada Putin'in 'paranoyak fikirlere takıntılı hale geldiğini' belirterek Rus liderin çevresinde ayrıntılara takıntılı, yüzleri ve konuşmaları hatırlamasıyla ünlü biri olarak tanındığını söyledi.

"Herkesi hain olarak görüyor"

Karpichkov, Putin'in parkinson hastası olduğunu ancak 'güçlü adam' imajını bozmamak için bunu yakın çevresinden bile sakladığını iddia etti.

Rus liderin yakın çevresi de dahil kelimenin tam anlamıyla herkesi 'hain' olarak gördüğünü iddia eden Karpichkov, Putin'i Stalin'e benzetti.

Eski SSCB lideri Josef Stalin'in de son yıllarına paranoya ve güvensizlik damgasını vurmuştu. Stalin, iyileşmesi için siyasi hayatı bırakmasını öneren bir doktoru hapse atmış ve çok sayıda doktora 'suikast planladıkları' gerekçesi ile işkence yaptırmıştı.