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Dünya Putin’den Berlusconi açıklaması: Onun gibi çok az insan kaldı
Dünya

Putin’den Berlusconi açıklaması: Onun gibi çok az insan kaldı

Yeniakit Publisher
2023-06-12 15:54:00 -
Putin’den Berlusconi açıklaması: Onun gibi çok az insan kaldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin hayatını kaybetmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Şu anda uluslararası arenada onun gibi çok az insan var. Halkımızın büyük dostuydu” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 86 yaşında hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı Berlusconi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şu anda uluslararası arenada onun gibi çok az insan var. Halkımızın büyük bir dostuydu ve Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi için çok şey yaptı. Rusya ile Kuzey Atlantik İttifakı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önayak oldu, uygun etkileşim mekanizmaları onun katılımıyla oluşturuldu” dedi.

“Dünya siyaseti için de büyük bir kayıp

Putin, Berlusconi’nin dürüst bir politikacı olduğunu ifade ederek, “Ama hepsinden önemlisi, elbette bir İtalyan siyasetçiydi. Bir politikacı için alışılmadık bir insandı, çünkü çok samimi ve açıktı, bu büyüklükteki politikacıların sahip olmadığı bir ayrıcalığa sahipti, bu ayrıcalık ne düşündüğünü söylemesiydi. Yazık oldu. İtalyan halkına ve Sayın Berlusconi'ye yakın olan herkese en içten üzüntülerimi ve taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Bu sadece İtalya için değil, aynı zamanda dünya siyaseti için de büyük bir kayıptır” diye konuştu.

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