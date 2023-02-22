  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cezaevindeki Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na: Başka çaremiz yok

AFAD'dan deprem bölgesi için tedirgin eden açıklama!

Türkiye’de satılan otomobiller! İkinci el otomobil piyasasında beklenmedik tahmin: Öyle ki fiyatlar uçuşa geçti!

Vali Ali Yerlikaya duyurdu: İşte riskli okullarla ilgili yapılan çalışmalar

Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme

Bir dünya markası oldu! İşte SİHA satılan ve sırada bekleyen ülkeler

Biden'den Rusya'ya ağır suçlama

Heykelden başka bir bildikleri yok! Sarıyer Belediyesi arama-kurtarma köpeğinin heykelini dikecek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten flaş Türkiye açıklaması! Dikkat çeken deprem kararı!

İsrailli milletvekillerinden flaş hamle: Netanyahu'ya 'Ukrayna'nın yanında yer alma' çağrısı! Duyurdular
Dünya Putin'den, Batı'ya üçüncü cinsiyet tepkisi
Dünya

Putin'den, Batı'ya üçüncü cinsiyet tepkisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı; kutsal kitapları hiçe sayarcasına, kafayı yemiş gibi üçüncü bir cinsiyet oluşturma peşinde. Biz bu tehlikeden şanlı Rus halkını sonuna kadar koruyacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 02:06:00 -
Putin'den, Batı'ya üçüncü cinsiyet tepkisi

Putin, parlamento ve kabine üyelerinin yanı sıra üst düzey bürokratların da katıldığı ve yaklaşık 2 saat süren Federal Meclis konuşmasında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü öncesi yaptığı konuşmasında, "Batı; kutsal kitapları hiçe sayarcasına, kafayı yemiş gibi üçüncü bir cinsiyet oluşturma peşinde. Biz bu tehlikeden şanlı Rus halkını sonuna kadar koruyacağız." açıklamasında bulundu.

Batı'nın "Rusya'yı savaş alanında yenmenin mümkün olmadığını" anladığı için enformasyon saldırısı yaptığını ve sürekli yalan söylediğini belirten Putin, Rus kültürüne saldırılarda bulunduklarını kaydetti.

Geleneksel aile değerlerine yönelik Batılı ülkelerde yaşanan gelişmelere tepki gösteren Putin, "Kendi insanlarına yaptıklarına bakın, aileyi, kültürel ve ulusal kimliği yok ediyorlar. Pedofili dahil çocuk istismarı hayatlarının normali haline geliyor ve papazlar aynı cinsiyetten evlilikleri kutsamak zorunda kalıyor." dedi.

"Kutsal metinler bile sorgulanıyor"

Yetişkin insanların hayat tarzlarına karışmayı kimsenin planlamadığını belirterek "Ancak dünya dinlerinin kutsal kitaplarına bakın. Ailenin bir erkek ve bir kadının birliği olduğu da dahil olmak üzere her şeyi yazıyorlar ancak bu kutsal metinler bile artık sorgulanıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'den olay açıklama: Putin NATO'nun güçlenmesi için dünyadaki herkesten daha çok çalıştı
ABD'den olay açıklama: Putin NATO'nun güçlenmesi için dünyadaki herkesten daha çok çalıştı

Dünya

ABD'den olay açıklama: Putin NATO'nun güçlenmesi için dünyadaki herkesten daha çok çalıştı

Putin yanıldı! Biden’dan Kiev’e sürpriz ziyaret
Putin yanıldı! Biden’dan Kiev’e sürpriz ziyaret

Gündem

Putin yanıldı! Biden’dan Kiev’e sürpriz ziyaret

Putin'in açıklamaları dünyada yankılandı
Putin'in açıklamaları dünyada yankılandı

Dünya

Putin'in açıklamaları dünyada yankılandı

Milyonlarca insan Putin'e kilitlendi! Rus lider yeni karara imza attı: Start anlaşmasını askıya aldı! NATO'dan cevap
Milyonlarca insan Putin'e kilitlendi! Rus lider yeni karara imza attı: Start anlaşmasını askıya aldı! NATO'dan cevap

Dünya

Milyonlarca insan Putin'e kilitlendi! Rus lider yeni karara imza attı: Start anlaşmasını askıya aldı! NATO'dan cevap

Biden'dan Putin'i kızdıracak sözler: Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak!
Biden'dan Putin'i kızdıracak sözler: Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak!

Dünya

Biden'dan Putin'i kızdıracak sözler: Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23